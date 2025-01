NATO paneb kokku drooniarmee Läänemere kaablite ja torude kaitseks

Baltic Sentry keskmes on autonoomsete meredroonide kasutuselevõtt. Need 2,4 meetri pikkused seadmed on varustatud akustiliste ja pildistamissensoritega, mis võimaldavad veealust keskkonda reaalajas jälgida, tuvastada võimalikke kahjustusi ning kiiresti edastada andmeid NATO juhtimiskeskustele.