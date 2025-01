Noolemürke osati teha taimedest juba 7000 aastat tagasi

Kompuutertomograafi pildil on reieluu läbilõige kus on näha kolm nooleotsa ja mürkaine.

1983. aastal kaevasid arheoloogid Lõuna-Aafrikas välja ebatavalise reieluu, mis kuulus kindlakstegemata antiloobile ja oli hinnanguliselt 7000 aastat vana. Röntgeniuuring näitas, et luuüdiõõnde olid paigutatud kolm luust nooleotsa. Kuigi luu leidmise järel viidi see teiste leitud artefaktidega Witwatersrandi ülikooli arheoloogiaosakonda hoiule, jäi see unustusse kuni 2022. aastani, mil algasid uued uuringud leiukoha, Krugeri koopa, juures Magaliesbergi mägedes.