Eesti teadusmaastikul on toimumas juba pikemat aega paras kaos. Õigemini, kontrollimatu hüperinflatsioon. Probleem on selles, et teaduslikku produktsiooni mõõdetakse meil artiklite arvu ja doktorikraadide arvu järgi. See protsess aga sarnaneb väga rahatrükkimisele ja hüperinflatsioonile. Rohkem artikleid tähendab üldiselt rohkem doktorikraade. Doktorantuurikohtade jaotus põhineb professori juhendamise efektiivsusel. Artiklite publitseerimine on aga muutunud lihtsaks, sest tasu eest ja kiirelt retsenseeritavate ajakirjade arv on hüppeliselt kasvanud. See on loonud olukorra, kus professorid on loonud oma töögruppide rahastamiseks saripublitseerimisel ja konveiermeetodil kaitsmistel põhineva ärimudeli. Nii nagu hüperinflatsioon devalveerib raha, paisates turule liiga palju raha, kogeb meie akadeemiline maailm sarnast olukorda publikatsioonide ja doktorikraadidega. See on viinud doktorikraadide ületootmiseni aladel, mida Eesti tööturg tegelikult ei vaja. Tulemuseks on see, et doktorikraadi «ostujõud» tööturul väheneb. See tsükkel muudkui võimendab ennast ise, sest rohkem artikleid ja kraade tähendab alati rohkem raha riigilt.