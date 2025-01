Teadlased kutsuvad koeraomanikke osalema uurimuses

Koer on aus ja pühendunud pereliige, kes parandab tihtipeale ka pere elustiili. Igapäevased ühised jalutuskäigud värskes õhus on tervislikud ning soodustavad ka teiste pereliikmete kehalist aktiivsust.

Koerte populaarsus lemmikloomadena on kogu maailmas kasvanud. Üldlevinud arvamus, mida sageli meedias rõhutatakse, on, et koerad parandavad inimeste elukvaliteeti, pakkudes seltsi ja suurendades heaolu.