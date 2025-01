The U.S. Geological Survey

Foto: The U.S. Geological Survey

Kaart, mis näitab, kus USA-l on kindlasti vesinikuvarud (sinine kuni tumesinine) ja kus nad usuvad, et need võivad olla (valgest kuni helesiniseni).

USA geoloogiateenistus (U.S. Geological Survey​, USGS) avaldas uue kaardi, mis näitab asukohti Ameerika Ühendriikides, kus võib leiduda märkimisväärseid loodusliku vesiniku varusid. See avastus esitab väljakutse varasemale arvamusele, et vesinikku ei kogune maapõue piisavas koguses, et seda kasutada alternatiivse energiaallikana.