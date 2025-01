Laur Järv Kvantaegruum

Hawking kasutas oma arvutuseks kvantväljateooriat musta augu aegruumis. Musta augu kiirgus lähtub horisondi lähedalt väljastpoolt, ta kannab mustast august energiat ära ning musta augu mass tasapisi väheneb kuni nullini ja must auk haihtub. Kiirguse spekter oleneb vaid musta augu massist ega tohiks sisaldada detailset infot sinna langenud osakeste kohta. Nii tekib paradoks, et koos musta augu kadumisega kaob ka seda moodustanud osakeste info, mis on vastuolus kvantmehaanika teoreemidega. Püüdes taibata, kas peamine on relatiivsusteooria ja kvantinfo tõesti kaob, või on määrav kvantteooria ja info siiski pääseb, pakuvad üksteisega väitlevad teoreetikud eri stsenaariume: kvantinfo pääseb kuidagi põimituse tõttu; info kiiratakse välja enne musta auku langemist; mustast august jääb alles infot talletav jäänuk; mustal augul on varjatult rohkem eri seisundeid, kui nonde kolme suurusega määratud ja info on kaudselt olemas ka august väljaspool.

Veel pentsikum on aga musta augu entroopia sõltuvus pindalast. Statistilise füüsika kohaselt on entroopia seotud mikroolekute arvuga, st mida suurem entroopia, seda enam on võimalik süsteemis teha mikrotasandil ümberpaigutusi, ilma et makroskoopilised omadused muutuksid. See viib mõttele, et kui fotoelektrilises efektis sagedusega seotud energiatombud andsid aimu valguse kvantstruktuurist, siis ruumi kvantstruktuuri tompude arv ei ole seotud mitte ruumalaga, vaid ruumi ümbritseva pinna pindalaga. Gerardus ’t Hooft (1993) ja Leonard Susskind (1995) laiendasid selle omaduse holograafilise hüpoteesini, mis peaks kehtima kvantgravitatsiooni kohta üldiselt. Raske öelda, kas see tõesti tähendab, et meie ettekujutus kolmemõõtmelisest ruumist on petlik projektsioon ning tegelik füüsika toimub mingil kahemõõtmelisel pinnal. Igatahes huvitav, et nii stringieooria kui ka silmusgravitatsioon pakuvad näiteid, kus musta augu kvantolekute koguarv on tõesti vastavuses pindalaga.