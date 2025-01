Soomes loodi kiip, mis tuvastab materjale või isegi haigusi – ja see tuleb meie mobiilidesse

Traditsiooniliselt on spektraalanalüüsi tehnoloogia vajanud mahukaid ja kalleid süsteeme, mida leiab laboritest ja tööstusettevõtetest. Aga mis oleks, kui see võimekus kahandataks nii pisikeseks, et mahuks nutitelefoni või mõnesse kantavasse seadmesse?

Soome Aalto Ülikooli teadlased on ühendanud miniatuurse riistvara arendamise ja arukad algoritmid, et luua võimas tööriist, mis on kompaktne, odav ning võimeline lahendama reaalseid probleeme näiteks tervishoius, toiduohutuses ja autonoomses juhtimises. Uurimistöö tulemused on avaldatud ajakirjas Science Advances.