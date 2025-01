Teadlane: kas California põlengud on märk jääajale vastupidise – tuleajastu – saabumisest?

Kas seisame tõesti silmitsi tulevikuga, mis ei ole mitte ainult sünge, vaid ka kummaline, ilma senise ajaloolise kontekstita, mis seoks mineviku ja oleviku või aitaks ette kujutada tulevast? teadlased uurivad, miks praegused suurpõlengud on erilised ja kuhu me jõuda võime, kui need jätkuvad. Uuest võimalikust ajastust – ​pürotseenist ehk tuleajastust – kirjutab väljaandes The Conversation neid uurinud Arizona ülikooli emeriitprofessor Stephen Pyne.

Tuleajaloolasena väidab ta, et analoogia uue ajastuga on täiesti olemas. Inimesel ja tulel on pikk ja katkematu kooselu, mis ulatub tagasi meie liigi algusaegadesse. Inimkonna tulekasutuse ulatus on kasvanud aga tohutuks – eriti just viimastel sajanditel –, et me võime luua mõne jääajaga võrreldava «tuleajastu».

Tuli kui organiseeriv jõud

Inimkond ja tuli on kujundanud Maad alates viimase jääaja lõpust, umbes 11 500 aastat tagasi. Üldiselt on need muutused teinud maastikke tulele palju vastuvõtlikumaks.

Viimased uuringud viitavad, et massilised demograafilised muutused, eriti Ameerikas, mis lõpetasid traditsioonilise tulekasutuse ja lubasid metsadel tagasi endistele aladele tungida, võisid aidata kaasa väikese jääaja tekkele 16. sajandi keskpaigast kuni 19. sajandi keskpaigani.

Soojemad ilmad, vähem sademeid ja fossiilsetest kütustest lisanduvad gaasid atmosfääris on kõik soodustanud hiiglaslikke looduslike tulekahjusid, ütleb Arizona ülikooli emeriitprofessor Stephen Pyne, põhjendades aina suuremate maastikupõlengute nii ulatuslikku levikut. Foto: DAVID SWANSON / REUTERS / Scanpix

Siiski olid sellelgi piirid. Tuli ja elusloodus arenesid varem koos 420 miljoni aasta vältel, mistõttu ökoloogilised tasakaalumehhanismid piirasid seda, kui ulatuslikult inimene suutis hiljem tuld kasutada ja sellega loodust mõjutada.