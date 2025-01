Video Põhja-Korea kaubaautoks reklaamitud raketiheitja jäi Kurskis kaamera ette

Lühike video, mis näitab Põhja-Korea mitmikraketiheitjat (MLRS) maskeerituna tavaliseks kaubikuks, hakkas hiljuti sotsiaalmeedias levima.. Sellise omapärase sõiduki ilmumine Venemaa Kurski oblastisse viitab Pyongyangi sõjalise toetuse suurenemisele Moskva sõjategevusele. Varem on meedias juba kirjutatud, et Põhja-Korea suurendab oma suurtükiväe ja varustuse tarneid Venemaale, eriti just Kurski piirkonda. Tsiviilveoki platvormile ehitatud MLRS on kontseptsioon, mida on varemgi Põhja-Koreas nähtud ning mille varasem versioon oli lahingus kasutusel Iraagi relvarühmituste poolt.