88 meetri pikkuse ja 17 meetri laiusega «Perkūnas» on mitmekülgne laev, mis on mõeldud operatsioonideks nii madalas kui ka sügavas vees. See suudab saavutada kiiruse üle 18 sõlme ja on varustatud kuue megavatise võimsusega mootoritega. Laev mahutab 30–60-liikmelise meeskonna ja pakub täiustatud manööverdusvõimet.