AK Eesti teadlane: seened on meie uueks sea- ja veisekarjaks

Oleks Jaan Tatikal omal ajal olnud veidi rohkem pealehakkamist, et otse paekivist sealiha teha, oleks ta praegu väga rikas mees. Lihaga kaasnev keskkonnakoormus ja loomadele põhjustatud vaevad on üldteada ning teadlased on otsinud lahendusi lihatarbimise vähendamiseks. Inimeste söömisharjumused on aga sellised, et ilma lihatükita taldrikul ei lepita.