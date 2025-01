Projekti viivad ellu Abu Dhabi Future Energy Company ehk Masdar koostöös Emirates Water and Electricity Company'ga.

See suurejooneline ettevõtmine ei ole oluline mitte ainult oma mastaabi, vaid ka tehnoloogilise uuenduslikkuse poolest. 5,2 GW võimsusega päikesepark koos 19 gigavatt-tunnise (GWh) energiasalvestussüsteemiga (BESS) saab olema maailma esimene ööpäevaringselt ehk 24/7 töötav päikesejaam. See tähendab, et jaam suudab toota ja tarnida energiat ka öösel või pilves ilmaga, tagades pideva elektrivarustuse.