Värske uuring Mehed on viimase sajandi jooksul kasvanud kaks korda rohkem kui naised

Viimase saja aasta jooksul on meeste pikkus ja kaal suurenenud rohkem kui kaks korda kiiremini kui naistel, selgub ajakirjas Biology Letters avaldatud uuringust. Analüüsides andmeid kümnetest riikidest, tuvastasid teadlased, et elutingimuste paranemine on oluliselt suurendanud soolisi erinevusi inimeste kehalistes omadustes.