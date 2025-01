VAU! Tõrva hobiastronoom sai «planeetide marsi» ühele pildile

Ülevalt alla loetledes on fotol Päike, Veenus, Marss, Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun ja Kuu. Kõik fotod on pildistatud ühe teleskoobiga, aga erinevatel aegadel ja kahe erineva kaameraga. Ühele pildile said need kleebitud enam-vähem sellises mõõtkavas nagu nad seal paistsid. Kuna aga planeetide läbimõõt Maast kaugenedes või lähenedes näivalt muutub (eriti Marss ja Veenus) ei tohiks neid siin võtta mingis erilises teaduslikus täpsuses. Kuu ja Päike on pildistatud suvel, planeedid viimase kolme kuu jooksul Tõrvas, selgitas Niittee.

Täismõõdus foto on 24 MB suur ja allalaetav siit leheküljelt.

Eksperdid ütlevad, et praegu on parim aeg planeetide paraadi vaadata, ehk umbes 21. jaanuaril ja soovitus on nende leidmiseks alla laadida Stellariumi taevakaardi äpp või vaadata kaarti otse veebis.

Swinburne'i ülikooli kosmosetehnoloogia ja tööstuse instituudi kaasdirektor astrofüüsik dr Rebecca Allen ütles, et see on haruldane võimalus näha nii palju planeete horisondi kohal reas, eriti kaugemaid, nagu Neptuun.

Planeetide joondumine jaanuari keskpaigas 2025. Foto: NASA

Marss, Jupiter, Saturn ja Veenus on kõige silmapaistvamad, eriti umbes 21. jaanuaril, kuigi tähevaatlejad võivad binokli või hea teleskoobi abil märgata ka Neptuuni ja Uraani.

Planeedid ei tule tegelikult füüsiliselt lähemale, need lihtsalt paistavad Maalt vaadatuna sellised.

Tegelikult on see kõik perspektiivi küsimus. Kõik need planeedid on meist ja üksteisest tohututel kaugustel.

Con Stoitsis Victoria Astronoomiaseltsist ütles, et neli planeeti on «nagu majakad», mida on selgel ööl horisondi suunas vaadates umbes kell 21.45 kerge näha. «Neist ei saa mööda vaadata,» ütles ta.

Põhja poole vaadates on Veenus ja Saturn vasakul ja Jupiter paremal, millele paar tundi hiljem järgneb «säravpunane» Marss.

Lisaks planeetide paraadile on Stoitsise sõnul praegu hea aeg jälgida satelliite, mis näevad välja nagu heledad liikuvad tähed.