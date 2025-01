Aasta loom - põder: mudelliik rohekoridoride ja ulukipääsude planeerimisel

Põder on Eesti suurim imetaja ja temaga liikluses kokkupõrkel kaasnevad tõenäoliselt kõige suuremad varalised kahjud ning inimvigastuste tekkimise ja hukkumise oht on suurem kui teiste ulukite puhul. Juba ainuüksi selle ohu vähendamiseks on väga oluline, et põtrade vaba liikumisvõrgustiku säilitamiseks oleks planeeritud piisavas mahus ja mõõtmetes rohevõrgustik ning rakendatud vajalikud meetmed selle kokkupuutekohtades inimese elu- ja liikumisaladega. Seejuures tuleb kindlasti arvestada, et põder on erinevate ulukiläbipääsude omaksvõtmisel teistest ulukitest konservatiivsem.