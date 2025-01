Videomaterjalist on näha, et BTR-82 seisab paigal ja suits tõuseb selle vasakust tagumisest nurgast. Avatud luugid viitavad, et meeskond on sõiduki arvatavasti juba hüljanud. Järsku hakkab automaatkahur iseeneslikult umbes 20 sekundi vältel tulistama.

Avalikkuse ette on jõudnud video, millelt on näha, kuidas Vene BTR-82 8×8 soomustransportöör tulistab kontrollimatult oma põhirelvast, paisates ühes tulises purskes välja kümneid mürske. Ilmselt oli tegemist tehnilise rikkega pärast seda, kui Ukraina droon oli sõidukit tabanud. Kuigi Venemaa on alates täiemahulise sissetungi algusest kaotanud tohutul hulgal just neid BTR-i mudeleid, on see kindlasti üks kummalisemaid kaadreid sellest sõidukist lahinguväljal.