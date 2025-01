Florida teadlase meelitas Eestisse isejuhtivate sõidukite tipptase ja e-residentsuse programm

Rahul Razdan on kogenud teadlane ja ettevõtja kogemusega akadeemiast, idufirmadest ja Fortune 500 ettevõtetest. Ta on olnud Flextronicsi asepresident, Cadence Design Systemsi äriüksuse juht ja Digital Equipment Corporationi Alpha arhitekt. Ta on loonud väga edukaid idufirmasid, mis on tegelenud näiteks juhtmevaba energia, masinõppe ja madala energiatarbega elektroonika disainiga.