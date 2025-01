IN MEMORIAM Lahkunud on akadeemik Jüri Martin (29.09.1940 – 21.01.2025)

Jüri Martini elutöö oli keskselt seotud Tallinna Botaanikaaiaga, kuhu ta 1969. aastal asus tööle algul vanemteaduri, seejärel teadussekretäri, teadusdirektori ning aastatel 1978‒1988 direktorina. Ta on olnud ka roheline poliitik, tegutsenud aastatel 1991–1998 eksisteerinud erakonna Eesti Rohelised esimehena ja kuulunud ka IX Riigikogu koosseisu.

1994‒2000 töötas Jüri Martin Rahvusvahelise Keskkonnabioloogia Keskuse direktorina, 1997‒2020 oli eraülikooli Euroakadeemia rektor ning aastail 2008‒2020 samas professor. Tema juhendamisel on kaitstud kaksteist kandidaadi- ja üks doktoriväitekiri ning ta on olnud külalisteadlane mitmes USA ülikoolis. Jüri Martin on mitme monograafia autor või kaasautor ning enam kui 80 teadusartikli autor.