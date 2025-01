Putukasilmadest innustust saanud prillidega saab taas nägijaks

Need prillid aitavad näha nagu putuka liitsilmaga ning imetabane aju paneb sellest kokku terava ja aukudeta pildi.

Uus nutikas prillilahendus, mida tutvustati aasta alguses Las Vegases toimunud tehnoloogiamessil CES, võib tuua lootust inimestele, kes kannatavad nägemishäire maakuli degeneratsiooni all. Jäljendades kärbse silmade struktuuri, on need prillid loodud täitma kasutaja vaateväljas olevat puuduvat ala kollatähni kohal.