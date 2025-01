Vesikirbud aitavad teadlastel selgitada järvede olukorda

Pole saladus, et järvede olukorda on enam kui saja aasta jooksul mõjutanud mitmesugused tegurid alates globaalsetest kliimamuutustest kuni inimtegevuseni välja, sh põllumajandus, metsade raadamine ja tööstusest tingitud reostus. Üks uuringus osalenud teadlastest TalTechi geoloogia instituudi doktorant-nooremteadur Anna Lanka sõnul võib järve ümbritsevate metsade raadamine näiteks muuta järvevee happesust, toitainete hulga suurenemine ja vee soojenemine võivad põhjustada omakorda veetaimede kadu, hapnikupuudust, kalade hukkumist ja kahjulike vetikate õitsemist.

Samas ei reageeri kõik järved sellisele survele samal viisil. Järvede tõhusamaks kaitsmiseks ja keskkonnatingimuste parandamiseks on vaja paremini hinnata nende elutähtsate ökosüsteemide looduslikku seisundit enne inimese sekkumist. Taolised looduslähedased, ulatuslikust inimmõjust veel puutumatud keskkonnatingimused valitsesid meie järvedes aga enam kui sajand tagasi, seega ammu enne kaasaegse keskkonnaseire algust.

Samas on järvesetted justkui iidne looduse arhiiv ning seal talletunud mikroskoopiliste koorikloomade Cladocera ehk vesikirpude jäänused aitavad leida tõendeid järvedes valitsenud keskkonnatingimuste kohta ammu enne seda, kui inimtegevus neid mõjutama hakkas. Neid järvesetete «arhiive» uurisid Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi teadlased koostöös kolleegidega Lätist ja Rootsist.

Miks just vesikirp?

Vesikirbud on eriti sobiv organismide grupp järvede seisundi kirjeldamiseks. Need pisikesed organismid elavad järvevees ja jätavad peale surma maha kõvad liigiomase välimusega kestad, mis vajuvad järve põhja, säilides setetes tuhandeid aastaid, selgitab Lanka. Tema sõnul vajab iga vesikirbu liik eluks konkreetseid, aga vaid talle omaseid keskkonnatingimusi. See omadus võimaldabki teadlastel setetesse talletunud vesikirpude jäänuste uuringuid kasutada mineviku veekogude keskkonnatingimuste taastuletamiseks.