Kuidas ürgsetest kvantvõbelustest galaktikad said

Muistsed loomismüüdid etendasid suurt osa maailma struktureerimisel ja mõtestamisel. Nende järgi algas maailm tihti millestki lihtsast. Skandinaavia kosmogoonias esindas ürgse müstilise tühjuse ideed Ginnungagap, Vana-Kreekas jumal Chaos (Kaos) ning kristlikus mütoloogias lõi jumal maa ja taeva eimillestki. Kuigi praegusajal ei kipu me moodsat maailmakorda enam tekkelugudega iseloomustama, aitab universumi esimeste hetkede tundmine fundamentaalsel tasemel aru saada sellest, miks on maailm meie ümber just niisugune, nagu me seda näeme.

Varaseim ajajärk, mida tuntud füüsikaseadused kirjeldada lubavad, on kosmiline inflatsioon: ülikiire paisumise periood, kus said kokku kvantfüüsika ja gravitatsioon, mikro- ja megamaailm. Nagu mainitud müüdid oli universumi algolek väga lihtne. Kogu maailmaruum oli ühtlaselt täidetud ühe väljaga – inflatoniga –, mis inflatsiooni lõppedes lagunes elementaarosakesteks, millest koosneme ka meie ja kõik meid ümbritsev ning mille kvantvõnkumistest said alguse galaktikad, tähed ja planeedid. Kosmilise inflatsiooni teooria on praegu peamine hüpotees, mis selgitab aine jaotumist universumis tervikuna ja määrab Suure Paugu algtingimused. Samas, kuna seda ülivarajast perioodi siiani vahetult vaadelda ei suudeta, on selle kohta käiv eksperimentaalne tõestusmaterjal vaid kaudne. Tegu on üldise teoreetilise raamistikuga, mille detailide kirjeldamiseks on kirja pandud sadu kõrge energia füüsika mudeleid. Milline neist on teaduslik fiktsioon ja kas mõni neist kirjeldab reaalset maailma, näitavad vaid tulevased vaatlused.

Kuidas näeb välja universum tervikuna?