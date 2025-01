Tarbijate roll

Kokkuvõttes on puurikanade pidamise keelustamine oluline samm loomade heaolu parandamisel Eestis. Kuigi ees on veel pikk tee, on suund õige ja muutused toimuvad juba praegu tänu tarbijate nõudlusele ja jaekettide otsustele.

Munatootjad seisavad keerulise valiku ees

Eesti suurima munatootja Dava Foods juhatuse liige Allan Tohver selgitab, et antud eelnõu küll keelab alates 2035 puurikanade pidamise, kuid samal ajal saab kauplustes puurikanade mune edasi müüa. «Meie naabrid ja suurimad Eestisse munade müüjad Lätis, Leedus ja Poolas saavad jätkata kanade pidamist puurides, ehk neil avaneb hea võimalus ka Eesti kaupluste letid täita. Kuidas see aitab kaasa toidujulgeolekule ja varustuskindlusele, saab igaüks ise arvata. Praegu tuuakse ca 50% munadest Eestisse sisse odavama hinna tõttu. Turu-uuringu järgi on puurimuna osakaal Eestis 82%. Aasta tagasi oli 87%. Toiduliidu poolt tellitud uuringu järgi valib siiski 65% inimestest muna hinna järgi.

Iseenesest üleminek 2035 aastal on meie poolest tehtav. Küsimus on kas ka meil Eestis ka mõistliku hinna eest ostjaid on? Näiteks - me saaksime praegu tuua Eesti turule ca 1 miljon õrrekana muna nädalas, kuid rahvusvahelised kaupluseketid, kes deklareerisid 2025 üleminekut puurivabale munale, soovivad seda osta väga odavalt. Seetõttu tasub seda mujal müüa.»

Dava Foods rajab hetkel Eestisse katsekanalat, mis on mõeldud vaid õrrekanade munade tootmiseks. Eesmärk on teada saada, kuidas Eesti turg kodumaised õrrekana munad omaks võtab ja kas see investeering ennast ära tasub. See katsekanala avatakse lähinädalatel.

Rimi: puurikanade munade müük lõpetatakse osaliselt, kuid täielik üleminek võtab aega

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juhi Katrin Batsi sõnul alustas jaekett puurikanade munade teemaga tegelemist juba aastaid tagasi. Aastate jooksul on katsetatud erinevaid müügiviise, sealhulgas eraldi väljapanekuid. Paraku näitasid katsetused, et Eesti turul on selles osas anomaalia: Lätis ja Leedus toimis puurivabade munade müük edukalt, kuid Eestis langes munade müük drastiliselt. See on Rimi jaoks äriettevõttena probleem, kuna munad on oluline toidukategooria.

Peamine probleem Eestis on kohalike tootjate vähesus, kes suudaksid tagada piisava koguse õnnelike kanade mune. Kui kõik Eesti jaeketid otsustaksid homme puurikanade munade müügi lõpetada, ei oleks kohalikke mune lihtsalt piisavalt. Seetõttu on Rimi jaoks oluline hoida tasakaalus kohaliku toodangu toetamine ja loomade heaolu.

Rimi ei ole veel andnud konkreetset kuupäeva puurikanade munade müügi täielikuks lõpetamiseks, kuid eesmärk on see sel aastal saavutada. Osaliselt on see juba tehtud, kuid kõigis poodides veel mitte. Rimi jaoks on olulised kolm aspekti: hea hind kliendile, kohalik päritolu ja väike keskkonnajalajälg. Kaugemalt imporditud munadel on suurem jalajälg.

Rimi on teadlik dilemmast, kas tarbija jaoks on olulisem hind, kohalik päritolu või õnnelike kanade munad. Nad on panustanud pakendite atraktiivsemaks muutmisse, hinda allapoole surumisse ja teadlikkuse tõstmise kampaaniatesse. Kuigi müük on veidi tõusnud, on see Balti regioonis endiselt madalam. Lätis ja Leedus on kohalike õnnelike kanade munade kättesaadavus parem, mis võib mõjutada tarbijate eelistusi.

Rimi mõistab ka tootjate muret suurte investeeringute pärast üleminekul vabapidamisele, kuid rõhutab, et kogu regioon liigub selles suunas. Balticovo, suurim munatootja Baltikumis, loobub puuridest 2027. aastal ja on juba sisenenud Eesti turule, et pakkuda siin vabapidamise mune. Seega on Eesti tootjatel oht kaotada turuosa, kui nad piisavalt kiiresti ei kohane.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Rimi soovib lõpetada puurikanade munade müügi ja toetada kohalikke tootjaid, kuid seisab silmitsi väljakutsega tagada piisav kohaliku toodangu kättesaadavus. Nad otsivad tasakaalu hinna, päritolu ja loomade heaolu vahel ning usuvad, et üleminek toimub kindlasti varem kui 2035. aastal.