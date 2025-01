Selline näeb välja Putini petudroon, millega Ukraina õhukaitset häiritakse

Vene peibutusdroon sattus Ukraina õhutõrje sihikule Kiievi kohal, enam-vähem samas piirkonnas, kus president Volodõmõr Zelenskõi kohtus Briti peaministri Keir Starmeriga, kes on üks Ukraina kindlamaid liitlasi. Drooni kohalolek rõhutab veelgi ohtu, mida kujutavad Ukrainale Venemaa kaugmaadroonid, sealhulgas relvastamata droonid, mille eesmärk on Ukraina õhutõrjet segadusse ajada. Juhtum langes kokku ka Starmeri teatega, et Suurbritannia varustab Kiievit täiendavate, seni avalikustamata tüüpi mobiilsete õhutõrjesüsteemidega.

Drooni, mis oli ilmselt Vene Parodiya tüüpi peibutusdroon, nähti Mariinski palee kohal, mis on presidendi residents Dnipro jõe paremal kaldal. Mitmed allikad väidavad, et kohalik õhutõrje üritas drooni alla tuua ja kostsid plahvatused. Vähemalt üks allikas väidab, et droon tulistati alla, lisades, et pealtnägijate sõnul oli pealinna kohal vähemalt kaks sellist drooni.