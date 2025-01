Siluri hüpotees: kas miljoneid aastaid tagasi elasid Maal tehnoloogiliselt arenenud olendid?

2018. aastal avaldasid kaks Cambridge'i ülikooli teadlast ajakirjas Astrobiology teadustöö pealkirjaga «The Silurian hypothesis: would it be possible to detect an industrial civilization in the geological record?» ehk «Siluri hüpotees: kas geoloogilises jäljes oleks võimalik tuvastada tööstustsivilisatsiooni?».