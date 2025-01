Velaidum rääkis Compass Mediale, et nad läksid parasjagu koos elukaaslase Lauraga koertega jalutama, milles polnud midagi ebatavalist. Välja arvatud see, et mees peatus seekord kõnniteel, et seal vedelenud koerarihm ära tuua, sest töömehed pidid sel päeval muru niitma tulema ja koerarihm vedeles murul.