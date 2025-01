Marsi vastasseis toob taevasse punase planeedi

Sellel aastal asub Marss meile lähimas punktis umbes 96 miljoni kilomeetri kaugusel, mis on keskmisest oluliselt kaugemal. See tähendab, et planeet paistab meile taevas võrdlemisi pisikene, kuid see-eest teeb see seal kõrge kaare. Meenutagem enne kirjutatut, et vastasseisu perioodil asub Marss Päikesest 180 kraadi teisel pool. See tähendab, et kui Päike on öösel võrdlemisi sügaval horisondi taga, siis on Marss võrdlemisi kõrgel. Lihtsustatult võib sõnastada reegli, et mistahes planeedi vastasseisu on Eestist kõige kehvem vaadelda suvisel pööripäeval ja kõige soodsam talvisel pööripäeval. Talvisest pööripäevast on teatavasti möödunud kõigest kolm nädalat. Kahju ainult, et Marsi orbiit koostööd ei tee ja teda meile lähemale ei too.