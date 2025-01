Eesti teadlane: Ukraina aladel oli pikka aega Euroopa rändekeskus

«Pronksiaja lõpus olid selle piirkonna elanike genoomides eellaskomponentide proportsioonid sarnased nende kaasaegsetega ülejäänud Euroopas – segu Euroopa küttide-korilaste, Anatoolia varajaste põlluharijate ja stepikarjakasvatajate geneetilisest päritolust», selgitab uuringu tulemusi V. N. Karazini nimelisest Harkivi Riiklikust Ülikoolist pärit uurimistöö teine autor Olga Utevska, kes on praegu TÜ GI MSCA4Ukraine stipendiaat. «On oluline märkida, et meie tulemused näitavad, et need eellaskomponendid on Ukraina piirkonnas leitavad sellest ajast tänapäevani ehk tuhandeid aastaid,» lisas ta.