ARVAMUS Tuul on siiski armastusväärne nagu kogu looduski

Füüsik Ain Ainsaar kutsub üles tuult armastama ja sellest lugu pidama. Ta osutab asjaolule, et tuulejõuga seotud ja hirmu külvavat infraheli on me ümber ka tuulikutetagi piisavalt. See käivatki lihtsalt tuulega kaasas ning Ainsaar on veendunud, et nii infaheli, kui muude mõjudega on võimalik koos elada.