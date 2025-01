California kahjutuli näib lõõmavat lõputult – miks küll?

Los Angelese kandi maastikupõlengute peale küsitakse sageli: kuidas on nii, et tehniliselt nii arenenud riigis nagu USA pole võimalik tulele piiri panna ja majad põlevad maani maha. Teisalt on küsimus ka selles, kuidas üldse on tekkinud olukord, et justkui üleöö on sedavõrd palju nii kuiva ja süttivat materjali, mis kord süttides on vaat et kustutamatu.