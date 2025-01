Vaata videot Eesti köielkõndija järjekordne kaelamurdev trikk

Slacklining on köielkõndimise noorem ja trendikam sugulane, mis seisneb laia lindi ületamises, mis on kinnitatud kahe punkti vahele. Roose on selles vallas tuntud nimi, võitnud kolm korda slackline'i maailmameistritiitli ning osalenud kaskadöörina filmides «Assassin's Creed» ja «Wonder Woman 1984».

Hazel Wongi projekteeritud ja 1999. aastal valminud Emirates Towersi kõrgused on vastavalt 355 meetrit ja 309 meetrit. Need asuvad Museum of the Future (Tulevikumuuseum) kõrval ning kõrgem torn on büroohoone, mille alumised korrused on hotell.