Smithsonian Keskkonnauuringute Keskuse teadusuuringute abidirektor Patrick Megonigal selgitab The Conversationis avaldatud artiklis, et soolase vee kasutamine on tavaliselt viimane abinõu, mida rakendatakse vaid äärmuslikes olukordades.

Peamiseid põhjuseid on kaks. Esiteks kiirendab soolane vesi oluliselt tuletõrjevarustuse korrosiooni. Teiseks võib soolane vesi avaldada laastavat mõju ökosüsteemidele, kuhu see satub. See on varjatum ja pikaajalisem põhjus, miks tuletõrjujad ookeanivett väldivad.