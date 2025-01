TalTechi põdrajalgse roboti uudis pälvis maailmas tähelepanu

Tänaseks on TalTechi põdrajalgse roboti uudis teinud mitu tiiru ümber maakera ning see on avaldatud kümnetes tuntud tehnoloogiaportaalides, mille hulgas on Techxplore, MSN, Yahoo, Popular Science ning Briti ajaleht Daily Star.

Techxplore kirjutas, et kuigi robotite liikumisvõime on aastakümnetega oluliselt paranenud, on mudased ja libedad pinnad jäänud neile endiselt suureks väljakutseks. TalTechi biorobootika professori ja uurimisrühma juhi Maarja Kruusmaa sõnul on just need pinnased ühed keerukaimad nii robotitele, loomadele kui ka inimestele. «See tähendab, et paljud robotid ei pääse ligi olulistele looduslikele aladele, sealhulgas märgaladele, soodele, jõgedele ja põllumaadele,» selgitas Kruusmaa.

Roboti sõrad töötas välja doktorant Simon Godon, kes ammutas inspiratsiooni oma vanemate karjafarmist Prantsusmaal Berry piirkonnas, kombineerides teadmisi inseneriteadusest ja biorobootikast. Foto: TalTech

Innovatsioon talu ja labori koostöös

Uurimisrühma liige doktorant Simon Godon sai selleks aga inspiratsiooni oma vanemate talust (Prantsusmaal Berry piirkonnas), kus ta jälgis täpsemalt, kuidas loomad mudas ja vesisel alal kõnnivad ning ühendas sinna teadmised inseneriteadusest ja biorobootikast. Ta töötas välja uudsed «sõrad», mis on eriti tõhusad mudasel maastikul liikumisel. Laboratoorsed katsed näitasid, et põdra lõhestatud sõrad pakuvad olulist eelist, sest need suurendavad ja vähendavad kokkupuutepinda, võimaldades loomulikumalt maapinnalt tõusta. Sõrgade liikumine murrab imemisjõu, mis tekib jala mudast väljatõmbamisel – sarnane efekt tekib siis, kui eemaldada iminapp küünega.

«Muda käitub nagu märg vannitoaplaat, tekitades jala alla imemisjõu,» selgitas Godon. «Põdra sõrrad suudavad selle pinge murda ja liikumise tõhusamaks muuta.»

Põdra jalad ja neli erinevat sünteetilist jalatüüpi. Foto: TalTech