Särtsu ja särinaga saab veeaurust vesinkku

Kuigi saavutatakse väga kõrge efektiivsus, nõuab see äärmiselt vastupidavate materjalide kasutamist kogu süsteemis, mis muudab selle keerukaks ja suhteliselt kulukaks. Oluline uuendus on elektroodi materjal, kus toimub vesiniku eraldumine. Kui tavapäraselt kasutatakse metallilise nikli ja keraamika segu, siis H2Electro kasutab täiskeraamilist materjali, mis juhib nii elektrone kui ka ioone – see on nn segajuht. Tavapärases lahenduses juhib nikkel elektrone ja keraamika ioone.