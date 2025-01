Sarnaselt tavalisele elektrolüüsile, kus veest eraldatakse elekrivoolu abil vesinik ja hapnik, eraldub ka veeauru elektrolüüsil ühel elektroodil vesinik ja teisel hapnik. Erinevus on selles, et kui koolis toimunud elektrolüüsis oli elektrolüüdiks vesilahus, siis H2 Electro tehnoloogias on elektrolüüt tahke aine.

Konkurents ja turuolukord

Kuigi kõrgtemperatuursed elektrolüüserid on praegu kallimad kui aluselised elektrolüüserid, on oodata hinnalangust tootmise skaleerimisega. H2Electro tehnoloogia on eriti sobiv tööstusprotsessides, kus saab ära kasutada jääksoojust. Samuti on see oluline alternatiiv taastuvenergia salvestamiseks perioodidel, mil võrk ei suuda seda vastu võtta. Vesiniku transportimiseks on Euroopas plaanis rajada trassid, mis läbivad ka Eestit. See annab võimaluse suunata toodetav energia trassi, kui turg seda nõuab või siis kohapeal võimalusel seda väärindada, kas ammoniaagiks või sünteetilisteks kütusteks.