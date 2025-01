Taani pagarid panid Donald Trumpi koogi sisse

Taanlastel on tavatu võime iseenda üle nalja heita ja vea tegija tunnistab üsna otse, et ta on selle äparduse taga. Võimalik, et sealtmaalt on ka siinne poliitik Ratas laenanud selle tordiga vabandamise viisi, aga igatahes on Taanis kombeks, et kui viga on tehtud, siis vabanduseks viiakse külakostiks oma süüd tunnistav veakook – kvajekage.