FOTOD Kosmoseagentuur avaldas uued ülidetailsed lähipildid Merkuurist

Miks lendab ​BepiColombo Merkuuri orbiidile?

Foto: Airbus

Euroopa ja Jaapani kosmoseagentuuride ühismissioon BepiColombo uurib Päikesele lähima planeedi merkuuri pinnavorme ja ka sisemust, püüdes teada saada uut infot planeedi pinna koostise ja geoloogiliste omaduste kohta.

Missiooni kolm põhilist eesmärki on sellised:

Pinnavormide uurimine - kosmoseaparaat analüüsib planeedi pinna koostist ja geoloogilisi omadusi.

- kosmoseaparaat analüüsib planeedi pinna koostist ja geoloogilisi omadusi. Magnetvälja uurimine - uurimisjaam keskendub Merkuuri magnetvälja ja selle päikesetuulega koostoime mõistmisele.

- uurimisjaam keskendub Merkuuri magnetvälja ja selle päikesetuulega koostoime mõistmisele. Geoloogilise aktiivsuse uurimine - missiooni eesmärk on teha kindlaks, kas Merkuuri pinna all toimub geoloogiliselt aktiivne tegevus edasi ja miks planeet näib vaatamata Päikese lähedusele oodatust palju tumedam.

BepiColombo on märkimisväärne selle poolest, et see on alles kolmas Merkuuri lähiuurimise missioon pärast NASA Mariner 10 ja MESSENGER missioone. Eeldatakse, et see annab väärtuslikke andmeid, mis võiksid parandada meie arusaamist planeetide tekkest meie päikesesüsteemis, eriti tähtede lähedal asuvate planeetide osas.

Missiooni olulisim etapp saabub 2026. aasta lõpus, kui kosmosesond jõuab Merkuuri orbiidile, siis ootavad teadlased hulgaliselt oosi andmeid, mida BepiColombo selle seni mõistatusliku planeedi kohta saatma hakkab.

Allikad. ESA / JAXA