«Lühidalt: Kliima soojenemine on selle taga jah , sest üldine energia suurenemine troposfääris mõjutab ka ookeanide temperatuuri ja seega ka ENSO (El Nino Southern Oscillation – lõunaostillatsiooni) nähtust. See triviaalselt seletatuna koosneb kahest vastastikusest osast – El Niño – jõululapsuke hisp. k., sest see varem kulmineerus see nähtus just jõulude paiku – mis tähendab kõrgemat ookeani pinnavee temperatuuri Vaikse ookeani idaosas, mis on erinev tavalisest olukorrast, kus soojem on just Vaikse ookeani lääneosa. Seda olukorda nimetatakse La Niñaks – tüdrukuke, siis vastukaaluks jõulupoisile. El Niño toob rohkesti sademeid muidu kuivale Kesk- ja Lõuna-Ameerika rannikule, La Niña aga toimib vastupidi – põhjustab põuda. Vaike ookeani lääneosas Aasia troopilistel aladel on pilt just vastupidine, sellest siis ka see ostsillatsiooni nimi.