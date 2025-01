Martti Helde Meedia on kallutatud metsatööstuse suunas

Juristidega maadlemine jõululaupäeva hommikul

Eelmise aasta lõpus puhkes ka suuremat sorti skandaal, kui otsustati, et ikkagi see ei ole päris see, mida me tahtsime, et see tulemus on, kuid Helde sõnul oli nende jaoks see ootamatult hea turundus. «Ma arvan, et nad tegelikult ei mõelnud mitut sammu ette, et mida see tegelikult teha võib. Aga tõsi, jah, nad proovisid vaidlustada oma osalemist ja soovisid selle enda intervjuude osa sealt filmist välja lõigata, mis oli tegelikult üsna meelevaldne ja pretsedenditu juhtum Eesti dokumentaalfilmi ajaloos tervikuna. Nii et see oli suur pahandus. Meil olid juristid mõlemalt poolt töös ja see oli väga stressirohke, aga me olime valmis, et selline vastuseis võib mingil kujul tulla. Me lihtsalt ei olnud valmis, et see võib tulla jõululaupäeva hommikul, nagu nad seda tegid. Nii et see kõik on strateegiline, mis puidutööstuse poolt toimub, on toimunud ja on toimumas.»