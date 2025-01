Uuring viidi läbi 5,6 miljoni naelsterlingi (6,7 miljoni euro) suuruse projekti Museums in the Metaverse (MiM) raames, millega tegeletakse Glasgow Ülikooli tippteaduskeskuses. Tegemist on suurima omataolise uuringuga, mis kogus üle 2000 osaleja arvamused kogu maailmast. Kogu materjali saab lugeda siit.