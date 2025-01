Eesti välisõhk – Euroopa puhtaimate seas

Kuigi välisõhu kvaliteet on üldiselt hea, on olnud murekohaks benso(a)püreeni sisaldus välisõhus, eelkõige Tartu linnas. See on kantserogeenne aine, mida leidub suitsus ja mis on otseselt seotud ahiküttega kodumajapidamistega. Oluline on leida tasakaal traditsiooniliste kütmisviiside ja kaasaegsete lahenduste vahel, et parandada välisõhu kvaliteeti ka linnades.