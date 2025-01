Belgia võimud andsid kummalise soovituse elanikele – ärge seda jõulupuudega tehke!

Eesti suuremates linnades on mitmel pool avatud kogumispunktid, kuhu oma vana jõulupuu saab viia ja need on avatud veebruarini. Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko rõhutab, et oma aja ära elanud jõulupuu ei ole tavaline olmeprügi, seega on väga oluline, et inimesed ei viskaks neid tavalistesse prügikonteineritesse ning kõige olulisem, ei jätaks niisama tänavale kõdunema.