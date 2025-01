Ukrainlaste Must Lesk asub jõgesid pidi venelastele säru tegema

Braive1 tehnoloogiaklastri arendatud jõedroon on kuluefektiivne, mitmekülgne ja kompaktne lahendus. See on vaid 1 meeter pikk, kaalub 8 kg ja selle tegevusraadius on kuni 10 km. «Must Lesk 2» suudab saavutada kiiruse kuni 40 km/h ja sellel on sisseehitatud aku, mis tagab mitmetunnise tööaja. Vajadusel võib drooni lülitada ooterežiimi, kus see võib sihtmärki oodata mitu päeva.