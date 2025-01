Luca Kis / PLOS ONE

Foto: Luca Kis / PLOS ONE

SH-63 on esimene teadaolev Karpaatidest leitud relvadega naise matus 10. sajandil.

Ungaris on arheoloogid avastanud ainulaadse 10. sajandil elanud naissõdalase haua. Tegemist on esimese teadaoleva relvadega naise matusega Karpaadi madalikul. See leid heidab uut valgust keskaja naiste võimalikule rollile sõjapidamises ja seab kahtluse alla senised arusaamad.