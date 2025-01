Indoneesias võib elada senitundmatu inimeseliik

Alberta ülikooli emeriitprofessor, antropoloog Gregory Forth on Floresi saarel aastakümneid uurinud lugusid müütilistest inimlaadsetest olenditest. Alates 1984. aastast Lääne-Kesk-Floresis nagéde seas tööd tehes hakkasid talle silma just sellised jutustused. 2003. aastal, töötades Mego idapiirkonnas elavate lio rahva seas, kuulis Forth uusi, sarnaseid lugusid olenditest, keda kohalikud kutsusid lai ho’aks. Need kirjeldused meenutasid üsna täpselt väljasurnud Homo floresiensis’e fossiilijäänuseid. Erinevalt varasematest «ahvinimeste» lugudest rääkisid liod lai ho’ast kui tänapäevalgi elavast olendist.