Filipiini kaluri võrku sattus Hiina sõjasaladus

Kalur leidis UUV 30. detsembril 2024 umbes üheksa kilomeetri kaugusel San Pascuali rannikust Masbate'is, mis on saareprovints Filipiinide keskosas. Umbes kahe meetri pikkune meredroon anti esmalt üle Filipiinide politseile (PNP) ja seejärel Filipiinide mereväele.

Valdavalt kollaseks värvitud UUV-l on torpeedokujuline põhikorpus ühe uime ja ora meenutava antenniga tagaosas. Korpuse külge on kinnitatud kaks suuremat tiiva moodi musta uime. PNP avaldatud piltidel on drooni tagaküljel märgised «HY-119» ja «HY-L0119».