Kuidas tal õnnestus ellu jääda?

Küsimuse peale, et kuidas siili sellist seisundit ja ellujäämist selgitada, arvas Idla: «Kõige tõenäolisemalt saab siili head üldseisundit selgitada neile omase kohastumisega, mille puhul nad pimeda, jaheda ja toidunappuse üle elavad hiberneerudes. See on nende nii öelda ellujäämistaktika ehk seisund, kus siili organismi kogu elutegevus, ainevahetus aeglustub ja kehatemperatuur langeb. Kuna siil leidmisest alates polnud söönud ega joonud, väljaheited puudusid, siis oli arutluse all ka see, et kas alustada tema sundtoitmist. Kuna aga kõik minu varasemad teadmised-kogemused ja siili kohapealne vaatlus osundasid sellele, et siil on hibernatsioonist ärganud, siis otsustasin, et annan siilile siiski tähelepaneliku jälgimise all võimaluse omas rütmis ärgata ja ise õigel hetkel sööma hakata.»​