NEW SCIENTIST Asi ametlik: antropotseen ehk inimeste ajastu otsustati edasi lükata

Märtsis lükkas teadlaste paneel ettepaneku tagasi häältega 12:4. Siiski jätkab ettepaneku taga olnud teadlaste meeskond seda terminit määratleva tööga, mille eesmärk on esile tuua inimese põhjustatud kiired muutused Maal.

Praegu kestev ajastu holotseen ehk pärastjääaeg algas umbes 11 700 aastat tagasi ning katab perioodi, mil Maa oli stabiilne ning inimtsivilisatsioon õitses. Kuid mõned teadlased usuvad, et inimtegevuse süvenev mõju planeedile on juba piisav, et kuulutada välja uus ajastu: antropotseen.