Brittide salalabor arendab ülitäpset kvantkella – milleks seda vaja?

Kvantkella on vaja eksperimentaalse kvanttehnoloogia abil sõjaliste operatsioonide turvalisemaks tegemisel, kirjutatakse Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi pressiteates ja avaldatakse vaid see ähmane pilt toimuvast eksperimendist.

Suurbritannia kaitseministeerium teatas, et riigi esimene kvantkell on parajasti arendamisel salajases laboris eesmärgiga parandada sõjaväeluure tegevust. Kell on erakordselt täpne, eksides vähem kui ühe sekundi miljardite aastate jooksul ning võimaldades teadlastel mõõta aega enneolematul tasemel. Kuid milleks seda vaja?