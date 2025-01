2024. aasta teaduse verstapostid: galaktikad, Kuu pinnas ja inimkeha kaart

2024. aasta tõi teaduses olulisi läbimurdeid: universumi varajaste galaktikate mõistmine, Kuu tagumise külje uurimine, kosmoseuuringute tehnilised edusammud ja inimkeha rakulise koostise kaardistamise algus. Igaüks neist sammudest viib meid lähemale universumi ja elu olemuse mõistmisele.

Varane universum täis üllatusi: James Webbi teleskoop näitab veidra kujuga beebigalaktikaid

Kuidas nägi välja vastsündinud galaktika? Aastaid on astronoomid arvanud, et noored galaktikad sarnanesid tänapäeva universumis leiduvate spiraalsete või kettakujulistega. Kuid James Webbi kosmoseteleskoobi uued pildid viitavad vastupidisele: need olid pigem banaanide, kurkide, sigarite või isegi surfilaudade kujulised. Sellisele järeldusele jõudis Columbia ülikooli järeldoktorant Viraj Pandya koos kolleegidega, analüüsides ligi 4000 galaktikat universumi koidikust.

Miks see avastus oluline on?

Kui beebigalaktikad olid tõepoolest nii ebatavalise kujuga, muudab see põhjalikult meie arusaama galaktikate tekkest ja arengust. See võib avada uusi vaatenurki ka tumeaine olemusele. Tumeaine on nähtamatu ja salapärane aine, mis moodustab suurema osa universumist ja mille gravitatsioon kujundab galaktikate sündi.

Beebigalaktikate ebatavalised kujud

James Webbi teleskoop kasutab infrapunasensoreid, et vaadelda universumi kõige kaugemaid ja varasemaid galaktikaid. Pandya ja tema meeskond uurisid galaktikate kujusid statistiliselt, analüüsides nende kahemõõtmelisi projektsioone taevas. Kui need oleksid juhuslikult paigutunud kerad või kettad, peaksid mõned neist teleskoobile paistma ringikujulisena.