Hiina väidab, et suudab nüüd lihtsa vahendiga eraldada uraani mereveest

Tuumajaamad vajavad elektri tootmiseks uraani, kuid teadlaste hinnangul jätkub praegustest maismaa uraanivarudest, mille maht on umbes 7,6 miljonit tonni, tuumaenergia vajaduste rahuldamiseks vaid sajandiks.

Samas sisaldavad ookeanid hinnanguliselt umbes 4,5 miljardit tonni uraani – see on ligi 1000 korda rohkem kui maismaal. Need tohutud varud võiksid katta maailma puhta energia vajadused enam kui tuhandeks aastaks.